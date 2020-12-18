İkinci kez baba olmaya hazırlanan Yenenler, konuyla ilgili şunları söyledi:

Pandemi devam ederse her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz. Aşı bulunana kadar artık, Allah ne verdiyse... Tavsiye ederiz yani; bol bol üreyin. Malum evde yapacak bir şey olmayınca böyle oluyor. Çevremde bebek bekleyen çok insan var, yalnız değiliz.