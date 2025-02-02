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        Haberler Gündem Esenyurt'ta zincir markette yangın

        Esenyurt'ta zincir markette yangın

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir zincir marketin şubesine ait depo alanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.02.2025 - 07:35 Güncelleme: 02.02.2025 - 09:19
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        Esenyurt'ta, Güzelyurt Mahallesi E-5 üzerindeki zincir marketin Haramidere şubesinin depo alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul
        #haberler
        #Esenyurt
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