Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'ta doğalgaz kaynaklı patlama

        Esenyurt'ta doğalgaz kaynaklı patlama

        İstanbul Esenyurt'ta, altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çıkan yangında, 2 daire kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esenyurt'ta doğalgaz kaynaklı patlama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Esenyurt'ta İSKİ ekiplerince İnönü Mahallesi 399 Sokak'ta yapılan altyapı çalışması sırasında bilinmeyen nedenle gazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında, alevler sokaktaki 5 katlı binanın bodrum ve giriş katına sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dairelerde büyük çapta hasar oluştu.

        Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        "BÜYÜK KORKU YAŞADIK"

        Sokak sakini Bahattin Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı yapıldığı sırada bir anda patlamanın yaşandığını belirterek, ekiplerin müdahale ettiğini ancak alevlerin binaya sıçradığını anlattı.

        Olayda yaralı ya da can kaybının olmadığını aktaran Güler, korkulu anlar yaşadıklarını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #doğalgaz
        #Patlama
        #İstanbul Esenyurt
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        İngiltere'den Assange kararı
        İngiltere'den Assange kararı
        8 erkeğin "bekarlığa veda partisi"ni kabul etmeyen eğlence mekanına para cezası
        8 erkeğin "bekarlığa veda partisi"ni kabul etmeyen eğlence mekanına para cezası
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Erdoğan-Biden zirvesi: Neler görüşülecek?
        Erdoğan-Biden zirvesi: Neler görüşülecek?
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Bolsonaro, Macaristan Büyükelçiliği'nde "saklanmış"
        Bolsonaro, Macaristan Büyükelçiliği'nde "saklanmış"
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Habertürk Anasayfa