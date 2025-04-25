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        Haberler Gündem Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu

        Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu

        Esenyurt'ta bir kişi, ayrı yaşadığı eşi ile baldızını silahla vurarak yaraladı. İlçedeki Gaziler Parkı'nın yakınındaki evde annesi ve 3 çocuğuyla yaşayan Pınar Bakırcı, deprem endişesiyle parkta kurdukları çadırda kalmaya başladı. Parka gelen Turgut Bakırcı ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Pınar Bakırcı arasında tartışma çıktı. Turgut Bakırcı tartışma sırasında eşini ve baldızı Arzu Kaygusuz'u silahla ateş açarak yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 22:51 Güncelleme: 25.04.2025 - 23:06
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        Eşi ve baldızını silahla vurdu
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        Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta çocuklarıyla birlikte kalan Pınar Bakırcı (38), kardeşi Arzu Kaygusuz (35) ile birlikte oturduğu sırada bir süredi ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı (50) tarafından silahla vuruldu.

        Kurşunların isabet ettiği 2 kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçmaya çalıştığı sırada parktaki vatandaşlar tarafından darbedilerek yakalanan şüpheliyi gözaltına aldı.

        Olay bugün akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi Gaziler Parkı'nda meydana geldi. Annesi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Pınar Bakırcı, 23 Nisan'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından parka kurdukları çadırda kalmaya başladı.

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        Bakırcı'nın bir süredir ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı, konuşmak için parka geldi. Çift arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Turgut Bakırcı, yanındaki silah ile eşi Pınar Bakırcı ve baldızı Arzu Kaygusuz'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kadınlar kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçmaya başladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Parktaki vatandaşlar, kaçmaya çalışan Turgut Bakırcı'yı yakaladı. Olay yerine polis gelene kadar çevredekiler tarafından darbedilen şüpheli, daha sonra polise teslim edildi. Yaralanan Pınar Bakırcı ve Arzu Kaygusuz, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin incelemesinde, Pınar Bakırcı'ya 2, Arzu Kaygusuz'a ise 1 mermi isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #esenyur
        #pınar bakırcı
        #arzu kaygusuz
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