Esenyurt'ta çocuğa taciz iddiası: Şüpheli yakalandı

AA

Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde bulunan camide, bir kişinin küçük yaştaki bir çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine, mahalleli cami önünde toplandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve çevik kuvvet sevk edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlıyı cami önünde toplanan mahalleli linç etmek istedi.

AA'nın haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi. Açıklamada konuyla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.