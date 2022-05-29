Börekçide dehşet: Kulağını kesip kaçtı

Olay, 15 Mayıs Pazar Esenyurt Fatih Mahallesi'ndeki börekçinin önünde meydana geldi. Turan K. bir arkadaşıyla otururken arkasından yaklaşan Erhan A. sol kulağını kesti.

Turan K. olayın şokunu yaşarken Erhan A. hızla kaçtı. Kulağından yaralanan Turan K., önce hastaneye ardından da polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Turan K.'nın saldırganı tanımadığını söylediği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.