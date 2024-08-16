Esenyurt'ta asayiş uygulaması yapıldı

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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda polisin katılımıyla ana caddelerde ve ara sokaklarda denetim gerçekleştirdi.

Yaya devriyesi ve yol uygulaması olarak yapılan denetimde 145 araç ve 35 motosiklet kontrol edildi, 520 şahıs sorgulandı. Evraklarında eksiklik bulunan 5 araç sürücüsüne toplam 12 bin 460 lira trafik cezası kesildi.

Şüpheli kişilerin durdurulduğu denetimde, yapılan üst aramalarında 14 fişek ile 75,5 gram narkotik madde ele geçirildi.

Uygulamada "silah ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

Kayıp olarak arandığı belirlenen bir çocuk ise ailesine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.