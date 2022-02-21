Esenyurt'ta o proje başlıyor

1 milyona yakın nüfusuyla sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt, 300 bin göçmene de ev sahipliği yapıyor. İmar problemlerinin yanı sıra sosyo-ekonomik sorunları da malum… Başkan Bozkurt, Esenyurt’un çözülmesi gereken öncelikli meselesinin eğitim olduğunun altını çizdi sohbetimiz boyunca. Ve hayata geçirmeye çok yaklaştığı bir eğitim projesini ‘Lise Kampüsü’nü anlattı tüm detaylarıyla…

'ESENYURT’UN 80 OKULA İHTİYACI VAR’

Projeye göre; belediyeye ait, otoyolun hemen kenarında, 25 bin metrekarelik, yaklaşık 75 milyon lira değerindeki araziye Anadolu, Fen, İmam-Hatip ve 2 Meslek Lisesi’nden oluşan bir lise kampüsü inşa edilecek. Lise Kampüslerin sayısını artırarak mahallelerdeki liseleri bu alanlara taşımak, boşalan liseleri ilkokullara çevirerek sınıf mevcutlarını düşürmek de Başkan Bozkurt’un eğitim hedefleri arasında. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onayı alınan Lise Kampüs projesi, önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak ve inşaat hızla başlayacak.

MECLİSTE 3 KEZ REDDEDİLDİ, KENDİ BELEDİYESİNİ MAHKEMEYE VERDİ, KAZANDI

Başka Bozkurt, Lise Kampüsü’nü anlatırken ilginç ayrıntılardan bahsetti. Proje, aslında 3 yıllık hukuki sürecinin sonunda nihayete kavuşmuş. Daha önce bir vakfa tahsis edilen ancak atıl kalan arazinin tahsisinin iptali için 2019’da yargıya başvurmuş.



Başkanı olduğu Esenyurt Belediyesi’ni dava ederek mahkemeyi kazanmış. Böylece de araziye lise kampüsü inşa edilmesinin önü açılmış: “Hukuki sürecin tamamlanmasıyla birlikte Lise Kampus projesinin hazırlanması da hızla tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan tüm izinler alındı. Artık ihale aşamasına gelindi. Yaklaşık 2 buçuk yıllık uğraştan sonra projemiz onaylandı. Hedefimiz 2023 yılında bu projeyi bitirmek. Cumhuriyet’in 100. Yılına armağanımız olsun istiyoruz.”

‘KAMPUS ELEKTRİK DE ÜRETECEK’

Başkan Bozkurt, kampusun teknik özelliklerini de şöyle anlattı: “50 bin metrekare kapalı alanı var kampusun. Anadolu lisesi, fen lisesi, imam hatip lisesi, meslek lisesi olacak, bir yurt binası olacak. Spor salonu var. Kişi başına ortalama 4 metrekare açık alan düşüyor. Teknik laboratuvarlar, sanat atölyeleri de bulunacak. Güneş panelleriyle elektrik de üretilecek bir kampus yapacağız. Eğitim sorunlarının çözülmesi için çok önemli bir proje.”

‘2.2 MİLYAR TL BORÇ DEVRALDIM, BORCU 6 AYDA ÖĞRENEBİLDİM’

Başkan Bozkurt, sohbetimizde finansal açıdan ağır bir tablo devraldığını da anlattı: “Ağır bir tablo devraldık biz. Bir kere finansal olarak 2.2 milyar TL borç devraldık. Bu paraya faizler ve harçlar dahil değildi. Biz bu borcun ne kadar olduğunu 6 ayda zor öğrendik çünkü bir envanter yoktu. 3 yılda da 600 milyon civarında borç ödedik. Esenyurt’un 2 1/5000’lik imar planı mahkeme tarafından iptal edildi. Yanlış yapılan işlerden dolayı. Esenyurt Belediyesi’nin 1/1000’lik 8 imar planı var. Bu planlardan 4’ü mahkeme tarafından iptal edildi. 2’sini gerekli düzenlemeleri yaparak kurtardık ama 2’si kesinleşti. 160 yürütmeyi durdurma kararı vermiş mahkeme. Bunların hepsi yeni baştan oluşturuldu. Önce bir bütçe disiplini sağladık. Bunlara paralel olarak ihtiyaç analizi başlattık. Sorun analizi çıkardık. İhtiyaç analizinde de liste başında eğitim ve finansal disiplin geliyor.”

ESENYURT’TAKİ VAHŞİ YAPILAŞMA NE OLACAK? KAÇAK KATLARA EMSAL TRANSFERİ ÇÖZÜMÜ

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a yıllar yılı vahşi yapılaşmayla, betonlaşmayla gündemimizde olan Esenyurt’un imar sorunlarının nasıl çözüleceğini sordum ve şu yanıtı aldım: “Çeşitli çevrelerin orada yoğunluğu artırma çabalarına tavır koydum ve asla buna müsaade etmiyorum. Bu kent artık yeterince vatandaşla doldu. Burada şimdi rehabilitasyona ihtiyaç var. Geçmiş yıllarda ben itiraz etmiştim birçok uygulamaya telafisi imkansız sonuçlar doğuracak diye. 2 kez İBB’de oturma eylemi yapmıştım geçmiş yıllarda. Ama sözümüzü dinletemedik o yıllarda. Şimdi rehabilite etmek bize kaldı. Yeni bir imar planı yapıyoruz. Yapılan yanlışların düzeltilmesi için bazı imkanlar oluyor. Bir kere kaçak binaların ayakta kalıp kalmayacağının üniversite raporlarıyla belirlenmesi lazım. Eğer 1.5 emsal yere 15 emsal inşaat yaptıysanız Esenyurtlulara bu borcunuzu sosyal donatı alanı almakla ödeyeceksiniz. Emsal transferiyle çözeceğiz. O kaçak katların değerinde bir arsa alınıp okul alanı, sosyal donatı alanı olarak kamuya bağışlanacak. Böylece toplamdaki emsali artırmamış oluyoruz. Bu, aslında yapılmaması gereken bir şey ama böyle bir yanlışla karşı karşıyaysak böyle bir çözüm bulunabilir. Zaten geçmiş yıllarda örnekleri var ama yine yanlış uygulanmış yine rantı artırmak için uygulanmış. Bu aynı zamanda kentsel kurtarım projesi. Ben görev sürem boyunca imar planının dışında hiçbir yapının yapılmasına izin vermedim vermeyeceğim. Kesinlikle adalet olacak.”

ESENYURT’TA DA GÖÇMENE KİRALIK YOK; 17 BİN GÖÇMEN GİTTİ

Geçen yıl alınan bir kararla İstanbul’da göçmen nüfusunun en yoğun olduğu 2 ilçede; Fatih ve Esenyurt’ta göçmenlere ev kiralanması yasaklanmıştı. Bu kararı da sordum Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt’a.

Başkan, kararı desteklediğini söyledi: “300 bin civarında göçmene ev sahipliği yapıyoruz. Bu kararın ardından geçen yıla göre 17 bin göçmen nüfusunda azalma var. Bu kararı destekliyorum. Misafirperveriz ama tabi bunun bir sınırı olması lazım. Misafirin misafir pozisyonunda kalması lazım, ev sahibi pozisyonuna geçtiği andan itibaren başka sorunları beraberinde getirir. Zaten Esenyurt’un sosyal donatı alanları bakımından sorunları var bir de bu alanları misafirlerle paylaşıyor olmak onları iyice negatife düşürüyor. O yüzden hızlı bir çözüm bulunması, rehabilite edilmesi lazım. Elbette bu mesele yerel yönetimin çözebileceği bir sorun değil. Biz ancak orada yaşayan vatandaşların toplumla entegrasyonu için çalışmalar yapıyoruz ve memleketine gitmek isteyenlere destek veriyoruz.”