Masa tenisi turnuvasında birinci olan Nuray Billeç de desteklerinden dolayı Başkan Özer’e teşekkür ederek, "Ev hanımı olarak böyle bir fırsatı bulup gelip turnuvalarda oynamak çok gurur verici. Her şey harikaydı. Çok güzeldi, çok eğlenceliydik. İlk defa sahnede Belediye Başkanından ödül alacağım için çok heyecanıyım. Bundan sonra da spora devam edeceğim” dedi.