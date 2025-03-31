Esenler’de aynı marka ve model 4 otomobilin farı çalındı, hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Esenler’de aynı marka ve model 4 otomobilin farı çalındı, hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Esenler'de sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen şüpheliler, aynı marka ve model 4 otomobilin farlarını çaldı. Hırsızlık anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, araç sahiplerinin polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

REKLAM advertisement1

Olay dün saat 06.00 sıralarında Oruçreis Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa bir otomobil ile gelen şüpheliler, aynı marka ve model 4 otomobilin farlarını çaldı.

615. Sokak üzerinde park halinde olan 07 AJL 235 plakalı aracın farının çalındığı anlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, bir otomobil ile sokağa gelen şüphelinin yaklaşık 15 saniye içerisinde park halindeki otomobilin farını sökerek geldiği araçla kaçtığı anlar görüldü.

Farları çalınan otomobillerin sahipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte polise giderek şikayetçi oldu.