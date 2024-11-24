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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Esenler Erokspor: 2 - Çorum FK: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Esenler Erokspor: 2 - Çorum FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Esenler Erokspor ile Çorum FK, 2-2 berabere kaldı. 89. dakikada Oğuz Ceylan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalsa da 75 ve 90+6. dakikalarda Hamza Catakovic'in golleriyle 2-0'dan geri dönen Esenler Erokspor, puanını 18'e yükseltti. Çorum FK ise haftayı 20 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 18:15 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:15
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        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Esenler Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

        Çorum FK'yı 2-0 öne geçiren golleri 3'te Suat Kaya ve 27. dakikada Kerem Kalafat atarken, Esenler Erokspor'a beraberliği getiren golleri ise 75'te ve 90+6. dakikalarda Hamza Catakovic kaydetti.

        Ev sahibi ekipte forma giyen Oğuz Ceylan, 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından İstanbul temsilcisi puanını 18'e, Kırmızı Siyahlılar ise 20'ye yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Çorum FK, evinde Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.

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