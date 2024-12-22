Esenler Erokspor: 1 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Esenler Erokspor ile Bandırmaspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Bandırmaspor liderlğini Kocaelispor'a kaptırdı ve haftayı 33 puanla tamamladı. Esenler Erokspor ise puanını 22'ye yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Esenler Erokspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibi öne geçiren golü 13. dakikada Paulinho atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 67. dakikada Tugay Kacar kaydetti.
Bu sonucun ardından liderliğini Kocaelispor'a kaptıran Bandırmaspor puanını 33'e, Esenler Erokspor ise 22'ye yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Bandırmaspor, evinde Manisa FK'yı ağırlayacak.