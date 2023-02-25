Esenler deprem riski haritası yayınlandı. Marmara Denizi'nde meydana gelemesi beklenen ve İstanbul'u etkileyecek deprem öncesinde tüm ilçelerde olduğu gibi Esenler'in de deprem riski ve Esenler mahallelerinin de deprem riski merak ediliyor. Esenler ilçesi ve mahalleleri deprem riski İBB Haritasında yer aldı. Peki, Esenler deprem riski ne, depreme ne kadar dayanıklı? İşte Esenler mahalleleri depre riski haritası...