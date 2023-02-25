Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Esenler deprem riski güncel haritası yayınlandı! Esenler deprem riski mahalle durumu

Esenler deprem riski haritası güncel haliyle İBB tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Haritada Esenler'in deprem riskli binaları ve zemin durumu İBB Esenler deprem riski haritasında yer aldı. İşte güncel 2023 deprem riski haritası...

Giriş: 25.02.2023 - 11:30 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Esenler deprem riski haritası yayınlandı. Marmara Denizi'nde meydana gelemesi beklenen ve İstanbul'u etkileyecek deprem öncesinde tüm ilçelerde olduğu gibi Esenler'in de deprem riski ve Esenler mahallelerinin de deprem riski merak ediliyor. Esenler ilçesi ve mahalleleri deprem riski İBB Haritasında yer aldı. Peki, Esenler deprem riski ne, depreme ne kadar dayanıklı? İşte Esenler mahalleleri depre riski haritası...

  • ESENLER TARİHİ COĞRAFYASI VE NÜFUSU

    2022 yılındaki TÜİK verilerine göe Esenler'de ikamet eden toplam nüfus 445 bin 421'dir. Esenler, İstanbul'un 39 ilçesinden biridir. Kuzeydoğuda Sultangazi, doğuda Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Zeytinburnu, batıda Bağcılar ve Başakşehir, güneyde Güngören ilçeleriyle sınırdır. Esenler, 17 mahalleden oluşmaktadırve yüzölçümü toplam 5.227 hektardır. Metris Cezaevi bu ilçede bulunmaktadır. Esenler bugünkü sınırlarına 2009 yılında Eski Habipler Mahallesini Sultangazi'ye vererek ulaşmıştır.

    ESENLER RİSK HARİTASI İÇİN TIKLAYIN 

  • Esenler, çevresindeki ilçelerden farklı olarak, sanayi merkezi olmaktan çok bir yerleşim merkezi özelliğindedir. Esenler'i Davutpaşa yoluna bağlayan Ayazma yolu üzerindeki su kontrol kuyuları, şimdi Belediye oto garajı olarak kullanılan Üçyüzlü, Ayazma Çeşmesi, Su Terazisi ve garaj içinde yıkık vaziyette olan Kilise güzel bir mimari örnek olarak karşımıza çıkar. Esenler Merkez Camisi'nin karşısındaki Kilise kalıntısı restore edilerek günümüzde Dijital Kütüphane olarak hizmet vermektedir. Otoyol 3 (O3), ilçe için önemli bir karayolu ulaşımı sağlamaktadır. Toplu taşıma hizmeti sağlayan otobüs hatlarının çoğu bu otoyolu kullanmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.