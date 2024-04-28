Yol kenarında cansız beden bulundu
Esenler'de yol kenarındaki ağaçlık alanda bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Oruçreis Mahallesi Eski Edirne Asfaltı yanındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından 40 yaşlarındaki bir erkeğe ait olan cansız beden, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ekiplerin olaya ilişkin çalışması devam ediyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.