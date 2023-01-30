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Esenler'de cani koca, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

İstanbul'un Esenler ilçesinde boşanma aşamasındaki karı kocanın kavgası kanlı bitti. Cani koca, barışma teklifini kabul etmeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybederken, şüpheli koca polis ekiplerince kısa sürede yakalandı

Giriş: 30.01.2023 - 05:14 | Güncelleme: ABONE OL
Esenler'de cani koca, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
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DHA

Esenler'de boşanma aşamasında olduğu eşine konuşma bahanesiyle yaklaşan koca, barışma teklifini kabul etmeyen eşi C.S'ye kurşun yağdırdı. C.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

DHA'nın haberine göre; olay, saat 00.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi 514 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi C.S. ile sokakta tartışmaya başlayan kişi, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine kurşun yağdırdı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan C.S, ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.S, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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