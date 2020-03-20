20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgınıyla yurttaşlara ‘Evde kal’ uyarısı yapılıyor. Ne var ki tüm uyarılara rağmen bazı meydanların, caddelerin yoğunluğu dikkat çekici. Evden çıkılmasının engellenmesi için belediyeler bazı önlemler alıyor, ilginç yöntemler geliştiriyor. Örneğin Denizli’de belediye yaşlıların dışarda vakit geçirmesini önlemek için bankları söktü. Ardından aynı uygulama Üsküdar Belediyesi’nden geldi.
Esenler Belediyesi ise Koronavirüs ile mücadele kapsamında, evlerinden çıkmayan Esenlerliler için "Evde Kal Esen Kal" adlı bir yarışma başlatıyor. Yarışmayla, ailece evde geçirilen güzel ve verimli zamanlar her gün Esenlerliler ile paylaşılacak, düzenlenecek yarışmalarla sürpriz hediyeler kazanılacak.
FOTOĞRAF VE VİDEOLAR PAYLAŞILACAK
Yarışmalar, 10 farklı konuda düzenlenecek. Yarışmaya katılmak isteyenler; "Süper Baba", "Eğitici Anne", "Birlikte Kitap Okuyoruz", "Birlikte Oyun Oynuyoruz", "Penceremden Esenler", "En Güzel Aile Birlikteliği, "En Güzel Balkon", "Sanat Evi", "Evde Spor" ve "Hobilerim" konularında çektikleri en güzel fotoğrafları veya videoları paylaşacaklar. #EvdeKalEsenKal Etiketi ile Gönderilecek
Yarışmacıların kendi Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesapları üzerinden #EvdeKalEsenKal etiketiyle paylaşacağı fotoğraf ve videoların, evdekalesenkal@gmail.com mail adresine de gönderilmesi gerekiyor. Paylaşımlar, saat 15.00'e kadar atılabiliyor. 15.00'ten sonra yapılan paylaşımlar, bir sonraki gün düzenlenecek yarışma için geçerli oluyor.
HER AKŞAM 20'DE AÇIKLANACAK
23 Mart Pazartesi günü başlayacak yarışmaya katılmak için Esenler'de oturma ve paylaşımın yapıldığı Esenler Belediyesi sosyal medya hesabının takip edilmesi gerekiyor. Her kategoride bir kazananın olacağı yarışmada, kazananları Esenler Belediyesi jürisi ve paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesabındaki beğeniler belirliyor. Her akşam saat 20.00'de, Esenler Belediyesi sosyal medya hesapları ve Esenler Belediyesi'nin internet sitesi www.esenler.bel.tr adresi üzerinden sonuçların açıklanacağı yarışmada, kazananlara sürpriz hediyeler verilecek. Hediyeler, Koronavirüs ile mücadele dönemi sona erdikten sonra sahiplerine ulaştırılacak. Ayrıca bu süreçte üretilecek hikâye, roman, resim, beste gibi tüm sanatsal ve edebi çalışmalar da, Esenler Belediyesi'nce değerlendirilecek.
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