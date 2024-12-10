Esad, Türkiye hava sahasını kullanmadı

Beşar Esad'ı Taşıyan uçak Türkiye hava sahasını kullanmadı
Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, muhaliflerin birçok kenti ele geçirmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de onayıyla Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmişti. Türkiye devlet yetkililerin aktardığı bilgilere göre Beşar Esad'ı taşıyan uçak Türkiye hava sahasını kullanmadı. Ayrıca hava sahasının kullanılması konusunda herhangi bir talep de gelmedi.
Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esad'ın ülkeden kaçarken Türk hava sahasını kullanmadığı bildirildi.
Resmi kaynaklara göre, Esad'ı taşıyan uçak Türk hava sahasını kullanmadı.
Kaynaklar, Türk hava sahasının kullanımının izne tabi olduğunu, Esad'ı Rusya'ya taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmak için Türk tarafına izin talebinin de olmadığı aktarıldı.
Esad, Rusya'ya kaçmıştı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 8 Aralık'ta, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Esad'ın görevden ayrılma kararı alarak ülkeyi terk ettiğini bildirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da 9 Aralık'ta, Esad ve ailesine sığınma sağlama kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğunu söylemişti.