Esad rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, rejimin dışişleri bakanlığı, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'yı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterine gönderdiği mektupta şikayet etti.

AA'nın haberine göre terör örgütü YPG/PKK ile defalarca müzakere masasına oturan ve çok alanda iş birliği yapan Esad rejimi, mektupta, SDG için (YPG/PKK) "ayrılıkçı terör örgütü" ifadesini kullandı.

Mektupta, SDG'nin "Suriye halkına karşı Batılı ülkelerle ortak hareket ettiği" belirtilirken, örgütün Suriye halkına yönelik insan hakları ihlallerini sürdürdüğü kaydedildi.

Rejimin dışişleri bakanı Velid Muallim, Eylül 2017'de örgüt ile özerklik konusunu müzakere etmeye hazır olduklarını söylemişti. Daha sonrasında da rejim ve örgüt arasında Şam ve Haseke illerinde iş birliği konusunda defalarca müzakereler yapılmıştı.

Suriye'nin üçte birini elinde bulunduran terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği bölgelerde rejimle petrol çıkarıyor.

PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ABD, örgütle iş birliğine kılıf bulma amacıyla SDG ismini vermişti. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 22 Temmuz 2017'de, YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.