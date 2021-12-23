Eş katiline ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 8 Ekim 2020'de gerçekleşen olayda, Rahman Yalçınsoy (37), bir gün sonra boşanma davalarının olduğu eşi Bihter Yalçınsoy (31) ile konuşmak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gitti. Bihter Yalçınsoy, eşinin konuşma teklifini reddedince tartışma çıktı.
Bu sırada Rahman Yalçınsoy, 6 yıllık eşini 3 yerinden bıçakladı. Çağırılan ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bihter Yalçınsoy, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Rahman Yalçınsoy ise polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.
'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Karşıyaka 2'inci Ağır Mahkemesi'nde yargılanan Rahman Yalçınsoy, mahkemede verdiği ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını, konuşmak için yanına gittiğini ancak kendisine saldırınca da olayın yaşandığını ve pişman olduğunu söyledi.
İYİ HAL VE TAHRİK İNDİRİMİ
Mahkeme heyeti, Rahman Yalçınsoy'un suçu tahrik altında işlediğine karar verip, duruşmalardaki iyi halini de dikkate alarak 15 yıl hapis cezası verdi.
Bihter Yalçınsoy'un ailesinin avukatının itirazı üzerine dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı inceleyen daire, sanığa eksik ceza tayini yapıldığı gerekçesiyle kararı bozup, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.
MAHKEME YİNE AYNI CEZAYI VERDİ
Karşıyaka 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Rahman Yalçınsoy, ses ve görüntü bilişim sistemi ile (SEGBİS) katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Taraflar, önceki yargılamalardaki beyanlarını tekrar etti. Bihter Yalçınsoy'un ailesinin avukatı, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme başkanı, ilk kararın aynısına hükmederek Yalçınsoy'u yine 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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