        Haberler Spor Futbol 1. Lig BB Erzurumspor Erzurumspor: 1 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU (Erzurum ile Sakarya yenişemedi) - Futbol Haberleri

        Erzurumspor: 1 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor sahasında Sakaryaspor'u ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 22:12 Güncelleme: 15.09.2025 - 22:12
        Erzurum ile Sakarya yenişemedi!
        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçı 1-1 eşitlikle bitti.

        Karşılaşmada taraftara kapalı maraton tiribünlerinde "Filistin yalnız değildir" ve " Gazze'de insanlık ölüyor" yazılı pankartlar yer aldı, reklam panolarında ise "soykırıma hayır, Filistin'in yanındayız" ifadelerine yer verildi.

        Stat: Erzurum Kazım Karabekir

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Mavi, Harun Reşit Güngör

        Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 63 Murat Cem Akpınar), Eren Tozlu (Dk. 90 Hüsamettin Yener), Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 90 Muhammed Furkan Özhan) Mustafa Fettahoğlu (Dk. 63 Martın Rodriguez)

        Sakaryaspor: Szumski, Sadık Çiftpınar (Dk. 84 Batuhan Çakır), Mete Kaan Demir (Dk. 68 Burak Altıparmak), Kakuta (Dk. 84 Eren Erdoğan), Akuazaoku (Dk. 59 Emre Demir), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Kolovetsios, Vukovic, Burak Çoban, Caner Erkin

        Sarı Kartlar: Dk. 25 Giorbelidze, Dk. 68 Orhan Ovacıkılı, Dk. 90+4 Hüsamettin Yener (Erzurumspor FK) Dk.6 Salih Dursun, Dk. 45+3 Vukovic, Dk. 87 Emre Demir (Sakaryaspor)

        Goller: Dk. 69 Kakuta (Sakaryaspor), Dk. 76 Benhur Keser (Erzurumspor FK)

