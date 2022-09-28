Erzurum Kara Fatma nerede mücadele etmiştir?

Onbaşı olarak başladığı askerlik görevinden üsteğmen olarak emekliye ayrılan ve İnönü Savaşları’ndan Büyük Taarruza kadar bütün savaşlarda savaşmış olan Erzurumlu Kara Fatma nerede mücadele etmiştir? İşte, tüm detaylar…
Erzurumlu Kara Fatma Kimdir?
Gerçek adı Fatma Seher Erden olan Erzurumlu Kara Fatma; 1888 yılında Erzurum’da dünyaya gelmiştir. 1. Dünya Savaşı’nın sonunda, Anadolu’nun İtilaf güçleri tarafından işgal edilmesinin ardından yaşadığı köy ve yakın çevresinden bir milis gücü kurmuştur. 1920’nin sonlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin düzenli bir ordu kurmasının ardından da kurmuş olduğu bu kuvvetle birlikte Kurtuluş Savaşı’na katılmıştır.
Erzurumlu Kara Fatma Nerede Mücadele Etmiştir?
İstiklal Savaşı öncesinde de farklı savaşlarda görev yapan Erzurumlu Kara Fatma; subay olan eşi Ahmet Bey ile birlikte 1. Balkan Savaşı’na katılmıştır. 1. Dünya Savaşı’nın çıkmasının ardından Ahmet Bey’in Kafkas Cephesi’nde görevlendirilmesi üzerine, kendisi Edirne’de kalmış ve burada yakın çevresinden örgütlediği 10 kadın kahramanla birlikte Edirne’de çarpışmıştır.
Erzurumlu Kara Fatma; Ahmed Bey’in Sarıkamış’ta şehit düşmesi üzerine Edirne’den ayrılarak Erzurum’a gelmiştir. Burada bir süre kaldıktan sonra Sivas’a hareket eden Erzurumlu Kara Fatma, Sivas’ta Mustafa Kemal Paşa ile tanışmış ve Milli Mücadele’de görev almıştır.
Erzurumlu Kara Fatma Hangi Cephede Savaşmıştır?
Erzurumlu Kara Fatma; Kurtuluş Savaşı sırasında onbaşı rütbesiyle Batı Cephesi’nde görevlendirilmiştir. Milis Müfreze Komutanı olarak atanan Erzurumlu Kara Fatma önce İstanbul’a gelmiş ve burada on beş kişiden oluşan bir milis gücü oluşturarak İzmit’e geçmiştir. Van’dan gelen kardeşinin de kendisine katılmasıyla oluşturmuş olduğu kuvveti genişletmiş ve bu bölgede gerek eşkıyalarla gerekse de Rum ve Ermeni çetelerle savaşmıştır. İzmit’in kurtarıldığı tarih olan 28 Haziran 1921’e kadar burada kalan Erzurumlu Kara Fatma; şehrin kurtarılmasının ardından da İznik’te görev yapmıştır.
Yaklaşık 300 kişilik milis gücüyle İznik’e geçen Erzurumlu Kara Fatma burada da savaştıktan sonra sırasıyla 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruzda da görev almıştır. Sakarya Meydan Muharebesi’nde göstermiş olduğu üstün başarılar ve savaşın arından düzenlenen bir atıcılık yarışmasında birinci olması sebebiyle teğmen rütbesine yükseltilmiştir.
Erzurumlu Kara Fatma; Büyük Taarruz sırasında ise Yunan komutan Trikopis’e esir düşmüş fakat buradan kurtularak yeniden kuvvetlerinin başına geçmiştir. Büyük Taarruzda Yunan kuvvetlerinin mağlup edilmesinin ardından beraberindeki kuvvetle birlikte Bursa’ya giderek, Bursa’nın düşman işgalinden kurtarılmasında da önemli bir rol üstlenmiştir.
Erzurumlu Kara Fatma; savaşın sona ermesiyle birlikte ordudan üsteğmen olarak emekli olmuş ve 1923 tarihinde düzenlenen İzmir İktisat Kongresi’nde delege olarak görev almıştır.
Hayatının ilerleyen dönemlerinde maddi zorluklar da yaşamış olan Erzurumlu Kara Fatma’ya vatani hizmetlerinden ötürü 1954 yılında bir maaş bağlanmıştır.
Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 1955 yılında Darülaceze’nin hastane bölümüne kaldırılan Erzurumlu Kara Fatma, 11 gün sonra 2 Temmuz 1955 tarihinde yaşadığı kalp yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yummuştur. 67 yaşındayken vefat eden Kara Fatma, Kasımpaşa’da bulunan Kulaksız Mezarlığı’na defnedilmiştir.
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