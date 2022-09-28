Dömeke Savaş tarihi, nedenleri, sonuçları ve özeti

Yunanistan’ın Girit’e asker çıkarmasıyla birlikte Osmanlı Devleti’nin Yunanistan’a savaş ilan etmesiyle fitili ateşlenen Dömeke Meydan Muharebesi’ni kim kazandı? Dömeke Meydan Muharebesi nerede yapıldı? İşte, tüm detaylar…
Dömeke Meydan Muharebesi Ne Zaman Yapıldı?
Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında gerçekleşen Dömeke Meydan Muharebesi; 17 Mayıs 1897 tarihinde gerçekleşmiştir. Dömeke Meydan Muharebesi’ni kim kazandı sorusunun cevabı ise Osmanlı Devleti’dir. Fakat savaş meydanında kazanılan başarı, diplomasiye yansımamıştır. Savaş sonrası Avrupalı devletlerin müdahale etmesiyle İstanbul’da toplanan konferansta imzalanan antlaşmayla Osmanlı Devleti, Girit üzerindeki hâkimiyetini kaybetmiştir.
Dömeke Meydan Savaşı Nedenleri
- Yunanistan’ın, Eski Bizans’ı canlandırmak istemesi ve Anadolu’nun bir kısmını da içine alan büyük bir Yunanistan devleti kurma emelleri.
- Yunanlar tarafından kurulan Etnik-i Eterya Cemiyeti’nin, Girit’te bir isyan başlatması ve Müslüman halka zulmetmeleri.
- Yunanistan’ın yaşanan isyanları bahane göstererek Girit’e asker çıkarması.
Dömeke Savaşı Özeti
1829 yılında bağımsızlığını kazanan Yunanistan, Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırma ve Anadolu topraklarını da içine alana büyük bir Yunanistan devleti kurma emeli taşıyordu. Megalo İdea adı verilen bu politikanın hayata geçmesi için Etnik-i Eterya adlı bir örgüt kurulmuş ve bu örgüt faaliyet alanlarına, Osmanlı toprağı olan Girit’i de eklemişti.
Bahsedilen bu Yunan politikasının neticesinde Girit’te bir isyan başlamış ve bu isyan sorasında adanın Müslüman sakinleri büyük bir zulümle karşı karşıya gelmişlerdir. Yaşanan bu isyan hareketlerinin ardından Yunanistan’ın Girit’e asker çıkarması ile Osmanlı Devleti, Yunanistan’a savaş ilan etmiştir.
Farsala yakınlarında bulunan Ethem Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, 17 Mayıs 1897 günü Dömeke üzerine yürümüştür. 5 ayrı tümenle Yunanistan üzerine başlayan bu Osmanlı taarruzu ilk olarak topçu ateşiyle başlamış ve Tsioba köyünde Yunan süvari kuvvetlerinin yenilgiye uğratılmasıyla köyün kontrolü Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.
Beş tümen ile beş ayrı koldan taarruz eden Osmanlı ordusu karşısındaki Yunan kuvvetleri bir süre sonra Dömeke Ovası’nı terk ederek geri çekilmişlerdir. Geri çekilen Yunan birliklerine karşı topçu ateşini sürdüren Osmanlı ordusuna mensup piyadeler de Yunan mevzilerine ulaşmayı başarmışlardır.
Gece 11 olduğunda son vurucu taarruzu yapmaya hazır olan Osmanlı ordusu, komutan Ethem Paşa’dan gelen emirle birlikte, mevzilenen Yunan ordusunun sağ kanadına bir akın gerçekleştirmiş ve Yunan orduları komutanı I. Konstantin gelen tehlikeyi fark ederek geri çekilmiştir.
Geri çekilen Yunan ordusunun peşine düşen Ethem Paşa, Termopil Geçidi’ni ele geçirmiş ve bu başarıyla Atina’nın yolu Osmanlı Devleti’ne açık hale gelmiştir. Savaşın tam bu esnasında devreye giren Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’ni ateşkes için zorlamış ve savaştan iki gün sonra her iki ordu da ateşi kesmiştir.
Peki, Dömeke Meydan Savaşı nerede yapıldı? İki ordunun karşı karşıya geldiği Dömeke Ovası; bugün Yunanistan’ın Ftiotis şehri sınırları içinde bulunan bir kasabadır.
Dömeke Meydan Savaşı Sonuçları
Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında gerçekleşen Dömeke Meydan Savaşı, Avrupalı devletlerin araya girmeleri sonucu bir ateşkes ile sonuçlanmış ve savaşın hemen ardından İstanbul’da bir konferans toplanmıştır. Burada imzalanan İstanbul Antlaşması’na göre öne çıkan Dömeke Meydan Savaşı sonuçları şu şekildedir:
- Her iki ülke de savaş öncesi sınırlarına geri çekilecektir.
- Osmanlı Devleti Girit’e özerklik verecektir.
- Girit’in başına bir Rum vali atanacaktır.
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