Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Buray coşkusu
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki sekizinci durağı olan Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahne Buray'ın oldu. Ünlü sanatçı, şarkılarını on binlerce Erzurumlu ile hep bir ağızdan söyledi
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Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında sevilen sanatçı Buray, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda düzenlenen konserde Erzurumlularla buluştu.
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Buray repertuvarında; 'Al Senin Olsun Dünya', 'Kimsenin Suçu Yok', 'Sen Sevda mısın?', 'Tac Mahal', 'Olmuşum Leyla' gibi şarkılarıyla beraber, 'Sarı Gelin', 'Mardin Kapı Şen Olur', 'Lorke' gibi sevilen türkülere de yer verdi.
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Buray, konser sonunda yaptığı konuşmada; "İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bize böyle güzel bir fırsatı sunduğu, sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz" dedi.
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