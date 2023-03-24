ERZURUM İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma
Sahur Saati (İmsak): 04:42
İftar Vakti (Akşam): 18:37
Teravih Namazı (Yatsı): 19:56
3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi
Sahur Saati (İmsak): 04:40
İftar Vakti (Akşam): 18:38
Teravih Namazı (Yatsı): 19:57
4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar
Sahur Saati (İmsak): 04:38
İftar Vakti (Akşam): 18:39
Teravih Namazı (Yatsı): 19:58
5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi
Sahur Saati (İmsak): 04:37
İftar Vakti (Akşam): 18:40
Teravih Namazı (Yatsı): 19:59
6. Gün | 28 Mart 2023 Salı
Sahur Saati (İmsak): 04:35
İftar Vakti (Akşam): 18:41
Teravih Namazı (Yatsı): 20:00