Erzurum'da düzenlenen dostluk cirit müsabakasında atın üzerinde kalp krizi geçiren 44 yaşındaki Adem Geyik hayatını kaybetti.

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DHA'nın haberine göre olay 20 Nisan günü saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesinin kırsal Uzunyayla mahallesinde meydana geldi.

Uzunyayla Atlı Spor Kulübü ile Üç Hilal Atlı Spor Kulübü arasında düzenlenen dostluk maçının ikinci yarısında sahaya çıkan Uzunyayla Atlı Spor Kulübü sporcusu Adem Geyik, rakip takımın alayına cirit kullandıktan sonra dönüşte atın üzerinde kalp krizi geçirdi ve dengesini kaybedip sırt üstü yere düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Geyik'in bu anları arkadaşlarının çektiği cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Arkadaşları otomobille hastaneye götürmek istedikleri Geyik'i, yolda karşılaştıkları 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Adem Geyik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi duyan yakınları ve spor camiası yasa boğulurken, evli 2 çocuk babası Geyik'in cenazesi dün Narmanlı Camii'nde kılınan öğle namazının ardından, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.