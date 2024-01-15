Erzurum eksi 25 dereceyi gördü!

Termometrelerin eksi 20’nin altına düştüğü Erzurum’da ağaçlar kırağından beyaza büründü, Karasu’nun yüzeyi dondu.

İHA'nın haberine göre Erzurum’da kar yağışı sonrası etkisini sürdüren soğuk hava hayatı olumsuz şekilde etkiliyor.

Sabah saatlerinde termometrelerin eksi 21’i gösterdiği kent merkezinde gece eksi 25’ler ölçüldü. Erzurum Ovası’ndan ise soğuk hava ağaçları beyaza bürüdü, Karasu’nun yüzeyi buz tuttu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bölge genelinde hava çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.