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        Haberler Gündem Trafik Erzurum'da servis kazası: 1 ölü, 16 yaralı

        Erzurum'da servis midibüsü kazası: 1 ölü, 16 yaralı

        Erzurum'da bir fabrikanın servis midibüsü yamaca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:46 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:46
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        Erzurum'da servis kazası: 1 ölü, 16 yaralı
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        Erzurum'da servis midibüsü yamaca çarparak durabildi, 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

        Oltu ilçesinin Başbağlar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan Muhittin S. idaresindeki bir fabrikanın servis midibüsü, önce yol kenarındaki su kanalına düşüp ardından yamaca çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada araçtaki Doğan Özkan hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Oltu ve Tortum'daki hastanelere kaldırıldı.

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        #erzurum haberleri
        #trafik kazası
        #servis midibüsü
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