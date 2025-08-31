Erzurum'da örtü yangını: 3 kişi dumandan etkilendi

Pasinler ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Bulkasım Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Mahalle sakinleri de traktörlerinin arkasına bağladıkları tankerle ekiplere yardım etti. AA'nın haberine göre; yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler alevlerden etkilenen alanda soğutma yaptı.