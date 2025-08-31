Habertürk
        Erzurum'da örtü yangını: 3 kişi dumandan etkilendi | Son dakika haberleri

        Erzurum'da örtü yangını: 3 kişi dumandan etkilendi

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı. Yangın, 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 01:58 Güncelleme: 31.08.2025 - 02:00
        Erzurum'da örtü yangını: 3 kişi dumandan etkilendi
        Pasinler ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Bulkasım Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        YANGIN KONTROL ALTINDA

        Mahalle sakinleri de traktörlerinin arkasına bağladıkları tankerle ekiplere yardım etti. AA'nın haberine göre; yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

        3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler alevlerden etkilenen alanda soğutma yaptı.

        #Erzurum
        #haberler
        #Pasinler
