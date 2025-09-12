Erzurum'da hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Erzurum'da U.C.K'nin kullandığı hafif ticari araç, Farabi Bulvarı Erzurum Teknik Üniversitesi'nin piknik alanına girişinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve ardından aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride düştü.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışmayla araçta sıkışan U.C.K, H.K. ve E.K’yi bulunduğu yerden çıkardı.

REKLAM advertisement1

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre, yapılan incelemede E.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan U.C.K. ve H.K, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir olay yerine gelerek inceleme yaptı, ekiplerden bilgi aldı.