Tarihi Erzurum Kalesi önünde, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Aziziye Kaymakamlığı, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Spor Lisesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaş topaç çevirme, aşık atma ve kızakla kayarak unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynadı.

AA'nın haberine göre tel helva, kestane ve közde pişirilen patateslerin dağıtıldığı etkinlikte, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlü Fuat Taşkesenligil de vatandaşlarla aşık atma oyunu oynayıp kızak ile kaydı.

Eğlenceli anlar yaşanan ve geçmişteki oyun ve sporların yaşatılması amaçlanan etkinlikte, dereceye giren kızak yarışçılarına kupa verildi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenlikte gencinden ihtiyarına herkesin geleneksel sporları yapma fırsatı bulduğuna işaret ederek, "Ben de aşık oynayarak ve kızak kayarak çocukluğumu yaşadım. Bu şenlik hem Erzurum'daki insanlarımızın sosyal faaliyetleri hem de geleneksel spor ve oyunlarımızın yeni nesillere aktarılabilmesi açısından çok önemli." dedi.

Altınok, etkinliğin restore edildikten sonra açılan kale etrafında yapılmasının da anlamlı olduğuna işaret etti.

"GEÇMİŞİ YAŞATMAYA ÇALIŞTIK"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Almaz da şenlikte unutulmaya yüz tutan geleneksel spor ve oyunları canlı tutmaya, hatırlatmaya ve nostalji yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Kızağın Erzurum'un kültürü olduğunu aktaran Almaz, "Halen çocuklarımız kızaklarla oynuyor. Burada yerel oyunlarımızı yaptık, uyguladık ve hatırladık. Şenlikle geçmişi yaşayarak çocukluğumuza geri döndük ve geçmişi yaşatmaya çalıştık. Kültür ve spor böyle bir şey ve birbirinden kopuk değil. Hep beraber bu geleneksel ve yerel olguları yeniden hatırlamak bizi biz yapan değerlerdir." diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü Ahmet Dal da organizasyonu geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.