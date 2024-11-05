Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, düzensiz göçmenler ve insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçısı şüphelilerinin içerisinde bulunduğu tespit edilen 76 plakalı otomobil, Refahiye ilçesi uygulama noktasında durduruldu. Bu aracın eskortluk yaptığı belirlenen 25 plaka sayılı TIR ise Refahiye ilçesine gelmeden atıl vaziyette kullanılmayan benzinlik içerisinde durduruldu.

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TIR’DA 17 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI TIR’da yapılan aramada dorse içerisinde ülkeye yasa dışı yollardan girdiği saptanan 17 kaçak göçmen yakalandı. Otomobilde bulunan M.D., F.D. ve M.D. ile TIR’ın şoförü A., ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan gözaltına alındı. İşlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.