Kar etkisini kaybedinceye kadar bekleyecekler

Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan- Sivas kara yolunun Kızıldağ Geçidi Gemecik mevkisinde çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti. Tipi nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazı tır sürücüleri de akaryakıt istasyonlarında bekledi.

A.A'nın haberine görüş, olumsuz hava koşulları sebebiyle tamamen kapanan kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Karayolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma açılıp mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Yoğun kar ve tipi sebebiyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Polis ekipleri ise sürücülerinden kar ve tipi etkisini kaybedinceye ve yol yeniden ulaşıma açılıncaya kadar beklemelerini istedi.