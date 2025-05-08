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        Haberler Gündem Güvenlik Erzincan'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

        Erzincan'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

        Erzincan'da düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 01:28 Güncelleme: 08.05.2025 - 01:28
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        Erzincan'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
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        Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin kent genelinde çalışma başlattı.

        AA'nın haberine göre; bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 7 telefon, 4 tablet, 3 HDD disk ile 7 USB ve dijital materyal ele geçirildi.

        Şüpheliler emniyete götürüldü.

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