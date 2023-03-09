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Erzincan'da trafik kazasında depremzede aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Erzincan'da depremzede ailenin bulunduğu otomobilin TIR ile çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Giriş: 09.03.2023 - 19:35 | Güncelleme: ABONE OL
Erzincan'da trafik kazasında depremzede aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - güncel haberler
Erzincan'da depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
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AA

Haydar G'nin (40) kullandığı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidi'nde Mehmet B. (52) idaresindeki TIR ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Meliha G. (36) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü Haydar G. ile Aziz G. (18), İclal G. (10), İkbal G. (15) ve Arif G. (33) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan İkbal G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Meliha G'nin cenazesi de cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan otomobilde bulunan depremzede ailenin Kahramanmaraş'tan Trabzon'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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