Erzincan'da tarım arazileri su altında kaldı

Erzincan'da sağanak sonrası bazı tarım arazilerini su bastı
Erzincan'ın Tercan ilçesinde sağanak sonrası bazı tarım arazileri su altında kaldı
Giriş: 16.05.2025 - 14:03 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:03
Erzincan'da sağanak sonrası Karasu Nehri'nin taşması sonucu bazı tarım arazileri suyla kaplandı.
İHA'nın haberine göre, Tercan ilçesinde bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle Karasu Nehri'nde taşkın meydana geldi.
İlçe ve ilçeye bağlı Kargın beldesinde su altında kalan bazı tarım arazileri zarar gördü.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
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