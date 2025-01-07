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        Haberler Gündem Güncel Erzincan'da şelale buz tuttu! | Son dakika haberleri

        Erzincan'da şelale buz tuttu!

        Erzincan'da dondurucu soğuklar nedeniyle bir şelale buz tuttu. Kentte en düşük hava sıcaklığının eksi 15 ile 20 derece arasında seyrettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:09 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:11
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        Erzincan'da şelale buz tuttu!
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        Hava sıcaklığının eksi 15 derecenin altına düştüğü Erzincan'da buz tutan ve dronla görüntülenen şelale, baraj gölü ve göletlerde güzel manzaralar ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre yeni yılla birlikte soğukların hüküm sürdüğü Erzincan'da şelale, göl ve göletleri buz tuttu.

        En düşük hava sıcaklığının eksi 15 ile 20 derece arasında seyrettiği Erzincan ve ilçelerinde buz tutan şelale, gölet ve baraj göllerinde güzel görüntüler ortaya çıktı.

        Refahiye ilçesindeki Kalkancı göleti, Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, merkez Çatalarmut köyündeki Göyne Baraj gölü buzla kaplandı. Seyirlik görüntüler, dron kamerasıyla kaydedildi.

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