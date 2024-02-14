Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Erzincan'da göçük altındaki madenci sayısına ilişkin iddialar yalanlandı

        Erzincan'da göçük altındaki madenci sayısına ilişkin iddialar yalanlandı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Erzincan'da göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın beş katı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 01:38 Güncelleme: 14.02.2024 - 05:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göçük altındaki madenci sayısına ilişkin iddialar yalanlandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Erzincan'da göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın beş katı' iddiası doğru değildir. Erzincan İliç'teki altın madeni alanında yaşanan toprak kaymasının ardından yapılan sayımda, maden sahasında çalışan 667 işçiden 9'una henüz ulaşılamamıştır. Kayıp işçilerle ilgili arama kurtarma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Erzincan
        #haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Real Madrid kapıyı araladı
        Real Madrid kapıyı araladı
        Biden'dan Trump'a: Yorumları Amerikan karşıtı
        Biden'dan Trump'a: Yorumları Amerikan karşıtı
        Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
        Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Finlandiya’nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Stubb
        Finlandiya’nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Stubb
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        Beşiktaş, Al-Musrati'nin opsiyonunu kullandı
        Beşiktaş, Al-Musrati'nin opsiyonunu kullandı
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        Habertürk Anasayfa