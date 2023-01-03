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Erzincan'da aranan 63 şüpheli ile 56 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da polis tarafından aralık ayı içerisinde düzenlenen denetim ve uygulamalarda 56 düzensiz göçmen ile hakkında arama kararı bulunan 63 şüpheli yakalandı

Giriş: 03.01.2023 - 00:24 | Güncelleme: ABONE OL
Erzincan'da 63 şüpheli ile 56 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan'da 63 şüpheli ile 56 düzensiz göçmen yakalandı
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AA

Erzincan'da polis ekiplerince aralık ayında yapılan uygulamalarda, aranan 63 şüpheli ile 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olaylar olmak üzere aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 1-31 Aralık 2022 tarihlerinde çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi.

AA'nın haberine göre; uygulamalarda 33 bin 672 kişinin sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli ve yurda kaçak giriş yaptıkları belirlenen 56 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşitli asayiş suçlarından 21 kişiyi gözaltına alan ekipler, 845 kişiye ise adli ve idari işlem uyguladı.

Ekipler, kontrol ettikleri 23 bin 763 araçtan 4 bin 62'sinin sürücüsüne ceza kesti, 368 aracı da trafikten men etti.

Uygulamalarda 346 iş yerini kontrol eden polisler, 5 kesici alet, 4 tabanca, 31 mermi, kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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