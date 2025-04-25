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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan: Oyuncularımız inanılmaz bir emek verdi - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Oyuncularımız inanılmaz bir emek verdi

        Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükseldi. Bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, bu başarı sonrası HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 19:25 Güncelleme: 25.04.2025 - 19:25
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        "Oyuncularımız inanılmaz bir emek verdi"
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        Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı final karşılaşmasında Salzburg'la kozlarını paylaştı ve rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        Bordo mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Gençlik Ligi'ndeki final başarısını HT Spor'da değerlendirdi.

        "ÇOK CİDDİ YATIRIM YAPIYORUZ"

        Hocamı ve futbolcuları can-ı gönülden tebrik ediyorum, çok büyük emek verdiler. Çok önemli takımları yenerek buraya geldiler, bugün de akademi anlamında Avrupa'nın en önemli akademisine sahip bir takımı elediler. Buraya çok ciddi bir yatırım yapıyoruz ve bunun karşılığını almak çok gurur verici. Trabzonspor camiasına hayırlı olsun.

        "İNANILMAZ BİR EMEK VERDİLER"

        Oyuncularımız çok ciddi bir mücadele verdiler ve bunun karşılığında da finaldeler. Avrupa'nın en önemli tesislerinden birini kurduk, bizim görevimiz de bu. Biz sadece işimizi yapıyoruz, bu emeğin yüzde 90'ı hocamız ve oyuncularınındır. Biz de elimizden geldiği kadar onların önünü açıyoruz. İnanılmaz bir emek verdiler.

        "2 TANE MUHTEŞEM GOL ATTIK"

        Bu oyuncuların her anlamda yetiştirilmesi ve geliştirilmesi gerekiyordu. Zihnen geliştirilmesi, kas yapısının geliştirilmesi, yabancı dilinin geliştirilmesi... Fatih Hoca ve Eyüp Hoca nasıl değerlendirileceğini, bu oyuncuları kaybetmeden A takıma nasıl monte edileceği onların işi... İnşallah bu arkadaşların bir çoğunu A takımda göreceğiz. 2 tane muhteşem gol attık, 1 tane karambolden gol yedik.

        Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finalde!
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