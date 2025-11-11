Habertürk
        Ertuğrul Çetin'den bahis açıklaması! - Futbol Haberleri

        Ertuğrul Çetin'den bahis açıklaması!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Ertuğrul Çetin, kendi maçına bahis oynamadığını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        11.11.2025 - 09:56
        Ertuğrul Çetin'den bahis açıklaması!
        Bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Ertuğrul Çetin, kendi maçına bahis oynamadığını belirtti.

        22 yaşındaki file bekçisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Öncelikle herkesin bilmesini isterim ki PFDK'ya sevk edilmemin nedeni, 4 yıl önce, henüz 18 yaşımın başında, altyapıda forma giyerken 3 gün içinde yapılan iki bahis işlemidir. Bu işlemler kesinlikle kendi maçıma ait değildir. O dönemde yaptığımın yanlış olduğunu fark ettim ve o günden bu yana benzer bir hatanın içinde asla yer almadım. Böyle bir olayın içinde adımın geçtiği için son derece üzgünüm. Ben işimi yapmaya, sahada dürüstçe mücadele etmeye devam edeceğim. Aileme ve formasını giydiğim kulüplere karşı olan sorumluluğumdan dolayı bu açıklamayı yapmak istedim."

        Habertürk Anasayfa