Fenerbahçe'de alınan Ankaragücü yenilgisi büyük bir yıkım yaratırken, sırada derbinin olması birçok konunun ertelenmesine neden oldu. Sarı-Lacivertliler'de hafta boyunca tek gündem derbi olarak belirlenirken, bu maçın kazanılması adına büyük bir seferberlik ilan edilecek.

YENİDEN DOĞUŞ!

Bu maç Galatasaray derbisinin olmasının ötesinde ligde zirve yarışına tutunmak için de son şans olarak görülürken, tüm bu sebeplerden dolayı Ankaragücü maçının faturası da rafa kaldırıldı. Teknik heyet de futbolcuları şimdiden derbiye motive etmek adına çalışmalara başladı. 3 maçtır kazanamayan Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi "yeniden doğuş" karşılaşması olarak görülüyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisi öncesinde moral olarak oldukça kötü durumda olan öğrencilerini toparlamak için gayret ediyor. Birçok öğrencisiyle tek tek görüşen Ersun Yanal futbolcularına hatalarını anlatsa da oluşan tabloda en az suçlular olduklarını fakat bu durumu düzeltecek olan ana etkenin de onlar olduğunu hatırlattı.

"KAZANIN, PES ETMEDİĞİNİZİ GÖSTERİN"

Futbolcularının kendilerini toparlamasını ve derbiyi kazanarak pes etmediklerini göstermelerini isteyen Ersun Yanal, bir yandan da derbide yapacağı taktiksel değişiklikler üzerine çalışıyor. Emre, Gustavo ve Garry Rodrigues'in olmaması sonrası sahaya nasıl bir 11 ile çıkacağına da karar vermeye uğraşan Yanal, oyuncularıyla yaptıkları görüşmelerin yanı sıra heyetiyle de toplantılar yaparak derbi hazırlıklarını sürdürüyor.