Ersun Yanal'dan transfer açıklaması!

Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken teknik direktör Ersun Yanal, açıklamalarda bulundu. Yanal, alınan sonuçla ilgili "Bugünkü en büyük kazanım, taraftarımızın maç sonunda gösterdiği ilgiydi. Bu kazanımı elde ettiğimiz için mutluyuz. Oynamayan oyuncu sayısı fazla ona rağmen ilk yarı istatistikleri farklı noktaya getiren oyun vardı. Çoğunlukla oyun disiplinine sadık kaldık. Oyuncuların bireysel performansı da daha yukarı çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, transferlerle ilgili ise "Transfer çalışması devam ediyor. Büyük olasılıkla yarın (bugün) açıklamalar yapılır. Milli aranın ardından sakatlar dönecek ama sanırım Hasan Ali için 1 ay daha var" diyerek sözlerini noktaladı.