Ersun Yanal'dan Semih Özsoy paylaşımı!

Fenerbahçe'de başkan vekilliğinden istifa eden Semih Özsoy için eski teknik direktör Ersun Yanal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yanal, resmi Twitter hesabından attığı tweette "İstifa şerefli bir müesesedir. FB için mücadeleni dışarıdan daha güçlü yapacağına inanıyorum. #SemihÖzsoy" ifadelerini kullandı.

Yanal'ın bu tweeti kısa sürede gündem oldu.