Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği derbinin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Yanal'ın sert açıklamaları basın toplantısının ardından da devam etti. Tecrübeli çalıştırıcı, stat çıkışı aracına doğru geçerken kendisine yöneltilen "Tepkinizin sebebi neydi?" şeklindeki sorulara "İte köpeğe cevap veriyoruz" yanıtını verdi. Yanal daha sonra aracına doğru yönelirken yanına gelen başkan Ali Koç ile kısa süre sohbet edip stattan ayrıldı.