21 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"EN ÇOK ŞUT ATILAN MAÇ OLDU"
10 net gol pozisyonu, ilk 3 dakikada iki tane yüzde yüzlük pozisyon vardı. Oyunun 3. dakikasında 2 net pozisyon bulduk. Üstün bir oyun vardı. Futbol hata oyunu. Yine bireysel hatadan gol yedik. 30 şut attık, ligin en çok şut atılan maçı oldu. Oyunun temposunu belirledik. Oyunu geliştirmeye devam edeceğiz.
"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA AVANTAJ"
"Zorunlu rotasyonlar var. Aramıza yeni katılanlar var, onları geliştirmeye çalışıyoruz. Bunlardan kurtulduktan sonra daha pozitif futbol oynayan bir takım olacağız. Her maçın zorluk derecesi farklı.
Rakibimize verdiğimiz bir direnç var, hatalı yediğimiz golden ötürü. Maçlar böyle gidecek. Kendi sahamızdaki maçları, şampiyonluk yolunda avantaj olarak kullanacağız."
"DENİZ TÜRÜÇ'TE PROBLEM YOK"
"Deniz Türüç'te bir problem yok. Garry'nin durumu yarın belli olur. Burkulmadaki travmadan ötürü derbide olmayacağı kanaatindeyim."
BASIN TOPLANTISI
Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, zorunlu rotasyonlara rağmen daha iyi bir oyun ve mücadele sergileme konusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yanal, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarındaki bireysel hataları sürdürdüklerine dikkati çekti.
Ligin en çok şut atılan ve orta yapılan maçını oynadıklarını kaydeden deneyimli teknik adam, "Buna rağmen rakibimize kayıp yaşatacak sonucu alamadık. Tempoları ve mücadeleleri konusunda oyuncularıma saygı duyuyorum. Kolay olmayacak. Zorunlu rotasyonların oluşturduğu ortamda daha iyi bir oyunla ve mücadeleyle takımı yükseltmek konusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Yanal, gelecek hafta ligde Galatasaray ile deplasmanda yapacakları derbiyle ilgili bir soruya, "Biz futbolun içindeyiz. İçinde kalmaya da gayret ediyoruz. Her 2 takımın da problemleri var. Biz sahada işimizi yapıp istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bunun dışında bizi hiçbir şey ilgilendirmez." cevabını verdi.
20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutlayan Ersun Yanal, ayrıca kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay için üzgün olduklarını vurgulayarak, "Çok değerli bir kardeşimizi kaybettik. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Elim bir hastalığa karşı mücadele gücünü ortaya koydu. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." şeklinde konuştu.
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