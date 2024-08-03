Ersu Şaşma, Olimpiyat finallerine ikinci kez katılma başarısı gösteriyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli atlet, erkekler sırıkla atlama elemelerinde etkileyici bir performans sergiledi. Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 metrelik barajları ilk denemelerinde geçerek adını finale yazdırdı. Bu başarıyla birlikte, erkekler sırıkla atlama finalinde yarışmaya hak kazandı. Peki, Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşındadır ve final yarışı ne zaman olacak? İşte, Ersu Şaşma'nın hayatı ve kariyerine dair merak edilenler...