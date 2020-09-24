Ersin Düzen kimdir? Sorusu merak ediliyordu. TRT'de sunucu ve spor spikeri olan Ersin Düzen hakkında detayları derledik.

ERSİN DÜZEN

2 Haziran 1975'te Zonguldak'ta dünyaya geldi. 1992 yılında Denizli'de radyo programı yapmaya başladı. Denizli Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okudu. Eskişehir'de kaldığı 4 yıl boyunca birçok yerel radyo ve televizyonlarda çalıştı ve genel yayın yönetmenliği yapmıştır. 1997 yılında İstanbul'da ilk olarak Star TV'de yayınlanan Süper Frikik adlı spor-magazin programını sundu. Bi-Daha, Televole ve Telegol programlarını sunarken, Star TV'de UEFA Şampiyonlar Ligi ve Teleon TV'de Süper Lig maçlarını anlattı. 1998-1999 yılında Star TV'de yayınlanan Yıkılmadım isimli dizide de rol aldı. Telegol'deki görevinin ardından atv'ye transfer olarak Ahmet Çakar, Kazım Kanat ve Gürcan Bilgiç'le beraber Santra programında Süper Lig maçlarını yorumladı. Aynı kanalda ayrıca Türkiye millî futbol takımının maçlarını, Kanal 1'de ise 2006 FIFA Dünya Kupası maçlarını anlattı.

2007 yılında NTV ve NTV Spor'da Serie A ve La Liga maçlarını anlatmaya başladı. Pazar akşamları NTV Spor'da Sergen Yalçın ile birlikte Futbol Pazarı programında Süper Lig maçlarını, salı akşamları ise NTV Spor'da Güntekin Onay ile birlikte Gol programında UEFA liglerini yorumladı. Hafta içi dört gece Spor Gecesi isimli programı yaptı. Ocak 2011'de TRT'ye transfer oldu. Cumartesi ve Pazar akşamları TRT 1'de yayınlanan Stadyum adlı programın sunuculuğunu yapmaya başladı. TRT 1'de Leyla ile Mecnun dizisinde 3 bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı. 2015 yılında yayınlanmaya başlayan 'Bak Hele Bak' adlı tiyatro tarzı komedi programında konuk oyuncu olarak görev aldı. TRT 1'de her gün yayınlanan İyi Şeyler adlı programın sunuculuk görevini gerçekleştirdi. TRT1 ve TRT Spor'da Cumartesi, Pazar ve Pazartesi akşamları Stadyum programını hazırlamakta ve moderatörlüğünü yapmaktadır.

1997-2005: Star TV

2005-2007: atv

2007-2011: NTV

2008-2011: NTV Spor

2011-: TRT 1

TRT ERSİN DÜZEN MAAŞ AÇIKLAMASI

İşte TRT’nin açıklaması:

“Ersin Düzen’in maaşıyla ilgili açıklamamız

Kurumumuzda hizmet alımı yöntemiyle çalışan Spor Spikeri Ersin Düzen’in maaşına ilişkin gerçekle ilgisi olmayan rakamların ortaya atılması ve bu iddiaların yayılması üzerine bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.

Haftada 4 gün taze içerikle yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen spor programı olan “Stadyum”un 10 yıldır moderatörlüğünün yanı sıra özel röportajlar ve maç anlatımları da yapan Ersin Düzen’e yeni yayın döneminde yapılan yüzde 10 artışla aylık 27 bin 500 TL hizmet bedeli ödenmektedir.

Ersin Düzen’e belirtilen bu ücretin dışında başka bir ödeme yapılmamaktadır.

Kurumumuz, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma konusunda büyük bir sorumlulukla hareket etmektedir.

İddia edilen rakamlar akıl ve mantık dışıdır. Haksız ve yanlış bilgilerden hareketle ortaya atılan iddialar tüm TRT çalışanlarını derinden üzmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.”