Ersin Düzen kimdir? Sorusu merak ediliyordu. TRT'de sunucu ve spor spikeri olan Ersin Düzen hakkında detayları derledik.
ERSİN DÜZEN
2 Haziran 1975'te Zonguldak'ta dünyaya geldi. 1992 yılında Denizli'de radyo programı yapmaya başladı. Denizli Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okudu. Eskişehir'de kaldığı 4 yıl boyunca birçok yerel radyo ve televizyonlarda çalıştı ve genel yayın yönetmenliği yapmıştır. 1997 yılında İstanbul'da ilk olarak Star TV'de yayınlanan Süper Frikik adlı spor-magazin programını sundu. Bi-Daha, Televole ve Telegol programlarını sunarken, Star TV'de UEFA Şampiyonlar Ligi ve Teleon TV'de Süper Lig maçlarını anlattı. 1998-1999 yılında Star TV'de yayınlanan Yıkılmadım isimli dizide de rol aldı. Telegol'deki görevinin ardından atv'ye transfer olarak Ahmet Çakar, Kazım Kanat ve Gürcan Bilgiç'le beraber Santra programında Süper Lig maçlarını yorumladı. Aynı kanalda ayrıca Türkiye millî futbol takımının maçlarını, Kanal 1'de ise 2006 FIFA Dünya Kupası maçlarını anlattı.
2007 yılında NTV ve NTV Spor'da Serie A ve La Liga maçlarını anlatmaya başladı. Pazar akşamları NTV Spor'da Sergen Yalçın ile birlikte Futbol Pazarı programında Süper Lig maçlarını, salı akşamları ise NTV Spor'da Güntekin Onay ile birlikte Gol programında UEFA liglerini yorumladı. Hafta içi dört gece Spor Gecesi isimli programı yaptı. Ocak 2011'de TRT'ye transfer oldu. Cumartesi ve Pazar akşamları TRT 1'de yayınlanan Stadyum adlı programın sunuculuğunu yapmaya başladı. TRT 1'de Leyla ile Mecnun dizisinde 3 bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı. 2015 yılında yayınlanmaya başlayan 'Bak Hele Bak' adlı tiyatro tarzı komedi programında konuk oyuncu olarak görev aldı. TRT 1'de her gün yayınlanan İyi Şeyler adlı programın sunuculuk görevini gerçekleştirdi. TRT1 ve TRT Spor'da Cumartesi, Pazar ve Pazartesi akşamları Stadyum programını hazırlamakta ve moderatörlüğünü yapmaktadır.
1997-2005: Star TV
2005-2007: atv
2007-2011: NTV
2008-2011: NTV Spor
2011-: TRT 1
TRT ERSİN DÜZEN MAAŞ AÇIKLAMASI
İşte TRT’nin açıklaması:
“Ersin Düzen’in maaşıyla ilgili açıklamamız
Kurumumuzda hizmet alımı yöntemiyle çalışan Spor Spikeri Ersin Düzen’in maaşına ilişkin gerçekle ilgisi olmayan rakamların ortaya atılması ve bu iddiaların yayılması üzerine bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.
Haftada 4 gün taze içerikle yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen spor programı olan “Stadyum”un 10 yıldır moderatörlüğünün yanı sıra özel röportajlar ve maç anlatımları da yapan Ersin Düzen’e yeni yayın döneminde yapılan yüzde 10 artışla aylık 27 bin 500 TL hizmet bedeli ödenmektedir.
Ersin Düzen’e belirtilen bu ücretin dışında başka bir ödeme yapılmamaktadır.
Kurumumuz, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma konusunda büyük bir sorumlulukla hareket etmektedir.
İddia edilen rakamlar akıl ve mantık dışıdır. Haksız ve yanlış bilgilerden hareketle ortaya atılan iddialar tüm TRT çalışanlarını derinden üzmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!