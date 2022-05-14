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Erşan Kuneri kimdir, gerçek kişi mi? Erşan Kuneri dizisi oyuncuları ve konusu!

Erşan Kuneri kimdir, gerçekte var mı? Erşan Kuneri dizisi oyuncuları ve konusu!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Netflix'in yeni dizisi Erşan Kuneri'nin galası yapıldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicinin dikkatini çeken Erşan Kuneri hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Erşan Kuneri kimdir, gerçek mi? İşte, detaylar...

14.05.2022 - 18:37 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Erşan Kuneri hakkında araştırmalar dizinin başlaması ile birlikte hız kazandı. Başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu gibi birçok ünlü ismin yer aldığı yapımın konusu ve gerçekte olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Erşan Kuneri kimdir, gerçek kişi mi? İşte, Erşan Kuneri konusu, oyuncuları ve dizi hakkında merak edilen soruların yanıtı...

  • ERŞAN KUNERİ KİMDİR, GERÇEK KİŞİ Mİ?

    Erşan Kuneri, gerçek bir kişi değildir. Erşan Kuneri karakteri, Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde de yer alan kurgusal bir karakterdir. Dizide, Erşan Kuneri karakteri erotik film yapımcısı ve yönetmeni olarak anlatılmaktadır.

  • ERŞAN KUNERİ KONUSU NEDİR? 

    Dizide, Cem Yılmaz'ın sevilen filmleri G.O.R.A ve Arif V 216'da boy gösteren Erşan Kuneri karakterinin; 1975-1978 yılları arasındaki sinema serüveni anlatılacak.

  • ERŞAN KUNERİ YAYIN TARİHİ

    Erşan Kuneri 13 Mayıs 2022 Cuma günü itibarıyla Netflix'te seyirci ile buluştu.

  • ERŞAN KUNERİ OYUNCULARI KİMLER? 

    Cem Yılmaz
    Zafer Algöz
    Ezgi Mola
    Çağlar Çorumlu
    Nilperi Şahinkaya
    Uraz Kaygılaroğlu
    Merve Dizdar
    Bülent Şakrak

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