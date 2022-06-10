Erol Evgin yaz turnesi başladı

Gündüz yağan yağmura rağmen Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği konserini "Deli Divane" isimli şarkısıyla açan Erol Evgin, gece boyunca şarkılarını 3 bin kişilik coşkulu koro eşliğinde söyledi. Sanatçı, konserini tüm açık havanın ayakta söylediği, "İzmir Marşı" ile sonlandırdı.

Erol Evgin, yaz turnesi kapsamında; 24 Temmuz'da Çeşme'de, 2 Ağustos'ta Bodrum'da, 13 Ağustos'ta İstanbul'da, 19 Ağustos'ta Altınoluk'ta, 27 Ağustos'ta Ankara'da konser verecek.