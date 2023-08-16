Erol Evgin resim sergisini açtı

REKLAM advertisement1

Erol Evgin’in, resim sergisini Bodrum Göltürkbükü Touch Sanat’ta düzenlenen davetle açtı. Evgin’in, mimari ile resmi tuvalde buluşturduğu, 25 adet yağlı boya tablosunu sanatseverlere sunduğu sergi 5 Eylül'e kadar açık kalacak.

Yoğun ilgi gören sergi açılışında misafirleriyle yakından ilgilenen Erol Evgin'in, sergi açılışına katılanlar arasında; ressam Devrim Erbil, iş insanları Ahmet Eren ve İsmail Eren, TEV’in Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve eşi, Cüneyt Arkın’ın oğulları Kaan Cüreklibatır, Murat Arkın ve eşleri de vardı.

Aslı Cüreklibatır - Kaan Cüreklibatır - Erol Evgin - Murat Cüreklibatır - Deniz Cüreklibatır